Kalray (Paris:ALKAL) (Euronext Growth Paris: ALKAL), ein Vorreiter im Bereich Prozessoren für neue intelligente Systeme, gab heute bekannt, dass der Verwaltungsrat des Unternehmens Erwan Menard, einer der weltweit führenden Experten für die Speicherung für Cloud-Unternehmen und Enterprise Businesses, zum unabhängigen Verwaltungsratmitglied ernannt hat. Erwan Menard ist 46 Jahre alt, lebt in Kalifornien/USA und unterstützt das Unternehmen mit strategischem Fachwissen über Speicher- und Infrastrukturtechnologie in Cloud- und Rechenzentren, welche Kalrays Ambitionen in diesem Markt unterstützen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200116005889/de/

Erwan Menard (Photo: Business Wire)

Erwan Menard leitet derzeit das Portfolio für Lösungen für die Infrastruktur- und Anwendungsmodernisierung von Google Cloud. Zuvor war er CEO von Elastifile, einem Start-Up-Unternehmen, das skalierbare Lösungen für die Speicherung von Unternehmensdateien für die Cloud anbietet und 2018 von Google übernommen wurde. Zuvor war Erwan Menard President COO bei Scality, einem Anbieter von softwaredefinierten Cloud-Storage-Lösungen, wo er die Wachstumsphase des Unternehmens leitete und zum Gartner Magic Quadrant Leader wurde. Vor seiner Tätigkeit bei Scality war Erwan Menard in verschiedenen Führungspositionen bei DataDirect Networks, einem Anbieter von massiv skalierbaren Hochleistungsspeichersystemen für Big Data, Hewlett-Packard und Alcatel-Lucent tätig.

"Erwan Menards Expertise und Marktverständnis im Bereich Data Center und Cloud, insbesondere in der Speicher- und Netzwerkinfrastrukturtechnologie, ist für Kalray äußerst wertvoll", so Eric Baissus, CEO von Kalray

"Der Verwaltungsrat ist erfreut, Erwan Menard willkommen zu heißen, und erwartet mit Spannung seine strategischen Beiträge zu Kalrays nächster Wachstumsphase in der neuen Generation von Rechenzentren", erläuterte Gilles Delfassy, Verwaltungsratvorsitzender von Kalray.

"Die Transformation von Rechenzentren sowie die fortschreitende Notwendigkeit, die Verarbeitung zu beschleunigen, schaffen enorme Chancen für innovative intelligente Prozessoren wie Kalrays MPPA," Erwan Menard weiter. "Ich freue mich, in den Verwaltungsrat von Kalray aufgenommen zu werden, und brenne darauf, zu Kalrays Wachstum und Erfolg beizutragen."

Der Verwaltungsrat umfasst inzwischen 9 Mitglieder, einschließlich 3 unabhängiger Mitglieder

Nächste Veröffentlichung:

22. Januar 2020: Geschäftsbericht für das zweite Halbjahr 2019

ÜBER KALRAY

Kalray (Euronext Growth Paris FR0010722819 ALKAL) ist ein Vorreiter im Bereich Prozessoren für neue intelligente Systeme. Als echter technologischer Durchbruch sind "intelligente" Prozessoren in der Lage, eine riesige Datenmenge intelligent zu analysieren und in Echtzeit Entscheidungen zu treffen und mit der Außenwelt zu interagieren. Diese intelligenten Prozessoren werden vor allem in schnell wachsenden Bereichen wie Netzwerke der neuen Generation (intelligente Rechenzentren) und autonome Fahrzeuge sowie in Geräten für das Gesundheitswesen, Drohnen und Robotern eingesetzt werden. Das Angebot von Kalray umfasst sowohl Prozessoren als auch globale Lösungen (Elektronik und Software). Kalray wurde 2008 als Spin-off des CEA ("Commissariat l'Énergie Atomique", die französische Kommission für alternative Energien und Atomenergie) gegründet und richtet sich an ein breites Kundenspektrum, darunter Serverhersteller, intelligente Systemintegratoren und Hersteller von Konsumgütern wie Automobilhersteller. Erfahren Sie mehr unter: www.kalrayinc.com

