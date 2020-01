BERLIN (dpa-AFX) - Wegen umfangreicher Bauernproteste zur Grünen Woche müssen sich Pendler in vielen deutschen Städten auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Zum Auftakt der Agrar- und Verbrauchermesse, die an diesem Freitag in Berlin beginnt, rollen Hunderte Traktoren durch die Hauptstadt.



Die Polizei erwartet wegen der mit 500 Treckern angemeldeten Sternfahrt ab den Morgenstunden Staus und am späten Vormittag großen Behinderungen. Über Routen aus Norden, Süden und Westen wollen die Bauern zur Straße des 17. Juni in Berlins Mitte fahren.



In Stuttgart sind ferner 1000 Landwirte zu einer Sternfahrt angemeldet, wie ein Sprecher der Organisation "Land schafft Verbindung" sagte. Der Protest richtet sich gegen das Agrarpaket der Bundesregierung, das etwa ein staatliches Tierwohl-Label und ein Aktionsprogramm Insektenschutz mit Einschränkungen beim Pestizide-Einsatz vorsieht.



Demonstrationen von Bauern dürften am Freitagmittag auch zu Verkehrsbehinderungen rund um Hannover und Bremen führen, wo Tausende Bauern mit Treckern für die Interessen der Landwirtschaft und gegen aus ihrer Sicht zu harte Umweltschutzvorgaben demonstrieren. Auf Seiten der Bauerndemos werden sowohl in Hannover als auch in Bremen mindestens 2000 Traktoren erwartet.



Auch in Nürnberg protestieren Landwirte mit einer Sternfahrt zum Volksfestplatz unter anderem gegen die geplante Verschärfung der Düngeverordnung. Die Veranstalter erwarten bis zu 10 000 Teilnehmer, die Polizei rechnet mit Staus im gesamten Stadtgebiet.



In Rheinhessen demonstriert "Land schafft Verbindung" überdies mit einer Traktorenkette, an der sich 1000 bis 2000 Fahrzeuge beteiligen sollen. Start ist auf dem Mainzer Lerchenberg. Proteste sind zudem in Kiel, Schwerin, Rostock, Magdeburg und Halle angekündigt.