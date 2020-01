Um die Wirecard (WKN: 747206)-Aktie wird es nicht ruhig. So sorgten im letzten Jahr aufsehenerregende "Financial Times"-Artikel immer wieder für Kursturbulenzen. Auf der anderen Seite gewinnt der Konzern einen Großkunden nach dem nächsten, profitiert von der Softbank (WKN: 891624)-Kooperation, wächst wie kein zweites deutsches Unternehmen und besitzt anscheinend noch enormes Potenzial. Dies alles hat dem Aktienkurs in den vergangenen Monaten jedoch nicht geholfen. Er befindet sich derzeit eher auf ...

