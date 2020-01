FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future kann seine Gewinne am Freitag im frühen Verlauf noch ein paar Punkte ausbauen. "Wir sehen im Bereich von 13.500 Punkten immer wieder Abgabebereitschaft", so ein Derivate-Händler. Diese Marke müsse nachhaltig herausgenommen werden, damit sich die charttechnische Lage verbessere. Spannend könnte es am Mittag werden, wenn die Optionen auf den DAX verfallen.

Der März-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 30 auf 13.488 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 13.504 und das Tagestief bei 13.466 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 6.625 Kontrakte.

DJG/thl/err

(END) Dow Jones Newswires

January 17, 2020 02:36 ET (07:36 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.