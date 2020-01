Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Hanau (pts005/17.01.2020/08:45) - Immer mehr Unternehmen verzichten auf eigene teure IT-Systeme. Wer dennoch die Performance und Vorteile eines eigenen Servers für sein Unternehmen nutzen möchte, ohne aber den damit verbundenen Arbeitsaufwand zu haben, sollte einen Managed Server nutzen. "In Zeiten wie diesen, unbedingt mit Serverstandort in Deutschland, um die Daten vor fremden Zugriffen geschützt zu wissen", so der Geschäftsführer von DM Solutions, Danijel Mlinarevic. DM Solutions nutzt an seinem Standort in Hanau bei Frankfurt am Main die neueste, ausfallsichere Hardware und arbeitet sowohl im Rechenzentrum als auch im Bürogebäude zu 100 % mit Ökostrom und mit 100 % Komplettservice. https://www.dmsolutions.de/managed-server.html Für jede Aufgabe der richtige Speicherplatz Komplettservice bedeutet bei DM Solutions tatsächlich 100 % Komplettservice. Danijel Mlinarevic: "Von unserem Team werden Aufgaben wie die Einrichtung oder Konfiguration des Servers, aber auch Backup und Disaster Recovery, proaktives Monitoring und letztlich auch die etwaige Störungsbehebung übernommen. Als Klient kann man sich voll auf sein Core-Business konzentrieren." 100-prozentige Sicherheit durch Standort Deutschland und ausfallsichere Server Jeder Server wird tatsächlich nur von einem Kunden genutzt. Damit ist eine schnelle Verfügbarkeit der Daten gewährleistet. Die Systemüberwachung der gemieteten Server erfolgt rund um die Uhr, an sieben Tagen in der Woche. Die Server werden genau auf die jeweiligen Bedürfnisse abgestimmt und sind jederzeit ausbaubar und skalierbar. Schon in der Grundausstattung stehen 2x 2000 GB SATA3 HDD Speicherplatz zur Verfügung und bieten damit deutlich mehr Speicherplatz für Datenbanken, Onlineshops oder E-Mail Konten. "Dabei bieten wir unseren Kunden vollste Flexibilität. Sei es bei der Software, bei unbegrenzt aufschaltbaren Domains und sogar der verwendeten Server-Hardware die jeder Kunde von DM Solutions auf Wunsch und bei besonderen Anforderungen selbst auswählen kann", so Danijel Mlinarevic. Infos über Managed Server mit 100 % Ökostrom und Standort in Deutschland unter: https://www.dmsolutions.de/managed-server.html (Ende) Aussender: DM Solutions e.K. Ansprechpartner: Danijel Mlinarevic Tel.: +49 6181 502 30 10 E-Mail: presse@dmsolutions.de Website: www.dmsolutions.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200117005

(END) Dow Jones Newswires

January 17, 2020 02:45 ET (07:45 GMT)