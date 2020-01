Vor dem Wochenende dürfte es am deutschen Aktienmarkt überwiegend Kursgewinne geben. In einer von Stagnation geprägten Woche wird der DAX -0,02% kurz vor dem Xetra-Handelsstart etwa ein halbes Prozent höher taxiert bei 13.495 Punkten. Auf Wochensicht würde der Dax damit letztlich aber nur knapp im Plus landen.Die Commerzbank sieht den DAX zum Jahresende weiterhin bei "konservativen" 13.700 Punkten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...