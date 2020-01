Microsoft hat den Support für Windows 7 vor kurzem eingestellt. Doch es laufen noch erschreckend viele Rechner auf der veralteten und angriffsgefährdeten Software. Dabei geht's sicherer - und das kostet nicht mal etwas.

Die größte Gefahr für die Sicherheit von Computersystemen, so geht ein alter Spruch von IT-Experten, sitzt vor dem Rechner. Es sind also nicht Viren, sondern die völlige Gedankenlosigkeit vieler Leute, die zu Hause im Netz surfen oder in Unternehmen und Behörden für die IT verantwortlich sind, möchte man in diesen Tagen ergänzen.

Wie sonst ließe sich erklären, dass noch immer auf rund jedem dritten Windows-Rechner die mittlerweile völlig veraltete Betriebssystemversion 7 läuft, wie jüngste Analysen des IT-Sicherheitsdienstleisters Eset belegen? Das heißt, ein Drittel der Nutzer arbeitet völlig ungerührt mit einem Betriebssystem, das - mehr als zehn Jahre nach seiner Einführung - nicht nur als notorisch unsicher und technisch überholt gilt. Sondern für das der Hersteller Microsoft in diesen Tagen den regulären Support eingestellt hat. Damit gibt es auch keine Sicherheitsupdates mehr.

Dabei weist Microsoft seit Jahren auf das Supportende hin. Ob Privatmann ...

