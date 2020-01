Der Handelsstreit mit den USA und eine schwächere Konjunktur haben Chinas Wirtschaftswachstum verlangsamt. Doch es zeigt sich eine leichte Stabilisierung.

Verluste der Autoaktien haben auch am Donnerstag wieder einmal verhindert, dass der Dax die Stagnation der vergangenen Tage beendet und Kurs auf ein Rekordhoch nimmt. Zum Ende des Handels verlor der deutsche Leitindex leicht auf 13.429 Punkte und vergrößerte damit den Rückstand zu den immer wieder auf Höchststände eilenden US-Börsen. Auf außerbörslichen Handelsplattformen notiert der Dax rund zwei Stunden vor Handelsbeginn aber bei 13.490 Punkten und damit rund 60 Zähler über dem Vortagesschluss.

Impulse dürften heute vor allem die Wirtschaftsdaten aus China setzen. Nach 6,6 Prozent 2018 legte die zweitgrößte Volkswirtschaft im abgelaufenen Jahr nur noch um 6,1 Prozent zu, wie die Pekinger Statistikamt am Freitag mitteilte. Jedoch zeigte sich zum Jahresende eine leichte Stabilisierung.

Auf Unternehmensseite stehen der Luxusgüterhersteller Richemont, der Autobauer Renault und der Ölfelddienstleister Schlumberger im Blickpunkt der Anleger.

1 - Vorgaben aus den USA

Die Hochstimmung an den US-Börsen hält an. Beflügelt vom Teilabkommen im Handelsstreit mit China und von guten Firmenbilanzen erklommen die Aktienindizes am Donnerstag frische Rekordhochs. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,9 Prozent höher auf 29.298 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 1,1 Prozent auf 9357 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,8 Prozent auf 3316 Punkte zu.

Nach der Unterschrift unter das als Phase 1 bezeichnete erste Abkommen im Zollstreit hoffen Anleger auf weitere Fortschritte. "Der Phase-1-Deal war an den Börsen schon erwartet und in den Kursen berücksichtigt worden", sagte Stratege Peter Kenny vom Beraterhaus Strategic Board Solutions. "Jede Bewegung von hier ab wird, zumindest kurzfristig, von Gewinnzahlen getrieben. Bis jetzt ...

