Nach neuen Rekordkursen an der Wall Street steigen auch in Japan die Indizes. Der Nikkei-Index erklimmt zu Handelsbeginn am Freitag ein 15-Monats-Hoch.

Getrieben von einem schwächeren Yen und der Hoffnung auf ein Anziehen der weltweiten Nachfrage ist der Nikkei-Index am Freitag auf den höchsten Stand seit 15 Monaten gestiegen. Der japanische Leitindex lag am Mittag ein halbes Prozent im Plus bei 24.050 Punkten, der breiter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...