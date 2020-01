Guten Morgen, der DAX ging am Vortag mit einem kleinen Abschlag von 0,02% bei 13.429 Punkten aus dem Handel. Vorbörslich notiert der DAX deutlich höher bei 13.490 Punkten. Am heutigen Freitag ist allerdings kleiner Verfallstermin, so dass es zu einem volatilen Handel im DAX kommen dürfte. Nach unten muss der DAX weiterhin unter die wichtige Marke von 13.330 Punkten fallen, damit sich neue Abwärtsdynamik entwickeln kann. Solange der DAX über 13.330 Punkten notiert, ist mit einem weiteren Hochlauf ...

