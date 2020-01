BERLIN (Dow Jones)--Vor der heutigen Klausurtagung des CDU-Bundesvorstandes hat der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans gefordert, mit den Finanzüberschüssen des Bundes überschuldeten Kommunen zu helfen. Das Saarland sei von dem Problem stark betroffen, sagte Hans im Deutschlandfunk. "Deswegen wäre es gut, wenn der Bund hier hälftig komplementär mit eintritt."

Die 40 Milliarden Euro an Strukturhilfen, die nun an die Kohleregionen für den Wandel gingen, bezeichnete er zwar als "notwendig". Es dürfe aber nicht mehr nur "nach Himmelsrichtungen" investiert werden. "Den reichen Westen, den armen Osten, das gibt es in dieser Form in Reinkultur nicht", betonte der CDU-Politiker. Auch in den Ländern Nordrhein-Westfalen, Hessen oder Rheinland-Pfalz gebe es stark überschuldete Kommunen. Einzelne Regionen seien regelrecht abgehängt von der wirtschaftlichen Entwicklung. "Das hat mit gleichwertigen Lebensverhältnissen nichts zu tun."

Hans appellierte auch an die Solidarität anderer Bundesländer. Regionen, in denen es diese schwerwiegende Form der Verschuldung nicht gebe, müssten akzeptieren, dass Geld künftig dortin gingen, "wo es dringend gebraucht wird". Finanzminister Olaf Scholz (SPD) habe den Auftrag, hier eine Lösung zu finden. Scholz hatte zuvor eine solche Entschuldung von Kommunen in Aussicht gestellt, während sich die Unionsfraktion skeptisch mit Blick auf neue Verteilungsprogramme zeigte.

Den Entwurf für die Grundrente von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) begrüßte der saarländische Ministerpräsident. Es sei ein "urchristliches Anliegen", dass Menschen, die jahrzehntelang gearbeitet hätten, am Ende auch von ihrer Rente leben könnten. Geklärt werden müssten nun noch die Finanzierungsfragen. Zudem brauche es die schnelle komplette Abschaffung des Solidaritätszuschlags, forderte Hans.

Auf der zweitägigen Klausurtagung in Hamburg will die CDU unter anderem an ihrem neuen Grundsatzprogramm arbeiten. Zu Gast ist Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Er soll gegen 20.00 Uhr mit Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer vor die Presse treten.

