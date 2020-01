FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine regelrechte Welle an Kurszielerhöhungen hat am Freitag die RWE -Aktien auf den höchsten Stand seit September 2014 getrieben. Mit einem Aufschlag von 2,5 Prozent auf 30,78 Euro setzte sich die Aktie an die Spitze des Dax . In der Spitze waren die Papiere sogar bis auf 31,86 Euro nach oben geschnellt. Das war der höchste Kurs seit September 2014.



Mit Goldman Sachs, Morgan Stanley, der Berenberg Bank, Mainfirst und der Metzler Bank schraubten gleich fünf Häuser ihre Kursziele nach oben geschraubt. Die Metzler Bank sieht mit 42 Euro selbst nach den zuletzt hohen Kursgewinnen nun sogar noch weitere 35 Prozent Kurspotenzial.



Vor allem die über den Erwartungen liegende Entschädigungssumme für die Stilllegung von Kohlekraftwerken treibt den Kurs von RWE nach oben. Mit 2,6 Milliarden Euro liege diese deutlich über der Markterwartung von 1,5 bis 2 Milliarden Euro, schrieb Analyst Martin Tessier von Mainfirst. Dies erkläre die Kurs-Rally der vergangenen Tage./bek/mis

