Wien (www.anleihencheck.de) - Die gestern veröffentlichten US-Daten konnten durchwegs positiv überraschen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Nachdem sich bereits der Stimmungsindikator aus dem Großraum New York verbessert habe, habe auch der gestern publizierte Philly FED Index einen merklichen Anstieg verbucht. Weiters habe der Umsatz im Einzelhandel in Teilsegmenten im Vergleich zum Vormonat stärker angezogen als erwartet. Zuletzt hätten mit den Neuanträgen auf Arbeitslosenunterstützung die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten einmal mehr ein erfreulich robustes Bild von der US-Wirtschaft gezeichnet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...