Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der ersten Dezemberhälfte geriet der US-Rentenmarkt ein wenig unter Abgabedruck, so die Experten von Union Investment.Eine Annäherung im Handelsstreit mit China habe dafür gesorgt, dass die als sicher geltenden US-Staatsanleihen weniger gefragt gewesen seien. In diesem Zusammenhang habe sich auch ein gewisser Konjunkturoptimismus breitgemacht, auch wenn die Effekte aus dem so genannten "Phase 1-Abkommen" gering sein dürften. Schließlich sei es vor allem darum gegangen, bereits geplante zusätzlich Strafzölle zukünftig doch nicht zu erheben. Beide Seiten möchten aber im Gespräch bleiben und in einer zweiten Phase über den Abbau der Zollschranken diskutieren. Anleger hätten sich daher wieder stärker ins Risiko gewagt. ...

