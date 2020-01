TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Der uninspirierte Handel der vergangenen Tage hat sich an den asiatischen Börsen am Freitag fortgesetzt. Zwar setzte sich im späten Geschäft in der Mehrzahl der Handelsplätze eine positive Tendenz durch, die Ausschläge fielen aber verhalten aus. Wie schon an den vergangenen Tagen fehlte es an Impulsen, Anleger warteten auf die beginnende Berichtssaison der Unternehmen.

Für etwas Unterstützung sorgten chinesische Wirtschaftsdaten im Rahmen der Erwartungen bzw. leicht darüber. In China war die Industrieproduktion im Dezember besser als prognostiziert ausgefallen, das galt auch für den Einzelhandelsumsatz im November. Die BIP-Daten trafen immerhin die nicht sehr ehrgeizigen Prognosen. Das Wirtschaftswachstum hat sich im vergangenen Jahr auf 6,1 Prozent und damit die niedrigste Rate seit 30 Jahren abgeschwächt.

Die Abkühlung der Konjunktur machte sich 2019 in vielen Bereichen der chinesischen Wirtschaft bemerkbar und wurde durch den Handelsdruck und die Zölle der US-Regierung noch verschärft. Im vierten Quartal wuchs die Wirtschaft um 6 Prozent, was den Erwartungen entsprach. Daher hielt sich die Freude an den chinesischen Börsen über die Daten in Grenzen. Der Schanghai-Composite zeigte sich gut behauptet, das Pendant in Shenzhen schloss etwas leichter. Der HSI in Hongkong stieg um 0,6 Prozent.

In Tokio zog der Nikkei-225 um 0,5 Prozent auf 24.041 Punkte - beflügelt vom Devisenmarkt, wo der Yen auf ein Achtmonatstief gesunken war. Der Dollar kletterte bis auf 110,29 Yen nach Wechselkursen um 109,95 zum Börsenschluss des Vortages. Mit der Entspannung im Handelskonflikt USA-China und im Nahen Osten entfielen die Gründe, in vermeintlich sichere Anlagen zu fliehen, hieß es im Handel zur Yen-Schwäche. Automobilwerte waren daher als Exporttitel gesucht, Subaru legten um 4,3 Prozent zu und die Papiere des Teileherstellers Aisin Seiki um 3,3 Prozent.

TSMC stützt Sektorwerte

In Seoul zeigte sich das Börsenbarometer gut behauptet mit einem 15-Monatshoch. Es gab allerdings seine zwischenzeitlich deutlicheren Aufschläge fast vollständig. Die südkoreanische Zentralbank hatte den Leitzins bestätigt und dies damit begründet, dass die wirtschaftliche Schwäche am Abnehmen sei.

Nach guten Geschäftszahlen von Taiwan Semiconductor (TSMC) waren Technologiewerte aus dem Chipsektor gesucht. Samsung legten um 1 Prozent, bei SK Hynix setzten Gewinnmitnahmen ein, der Wert verlor 0,2.

Bei TSMC lagen Umsatzwachstum und vor allem Marge am oberen Rand der hauseigenen Prognose bzw. leicht darüber. Die Zahlen waren bereits am Vortag nach Börsenschluss in Taiwan veröffentlicht worden. In Taipeh fielen die Papiere nun um 0,5 Prozent, nachdem sie in den vergangenen drei Monaten um 12 Prozent gestiegen und vor der Veröffentlichung der Geschäftszahlen auf Rekordhoch gehandelt worden waren.

In Australien schloss der Aktienmarkt 0,3 Prozent höher und markierte damit das vierte Rekordhoch in Folge. Die australische Börse sei der Wall Street gefolgt, hieß es. Im Rohstoffsektor gewannen Rio Tinto 1,8 und BHP 1,2 Prozent. Der Titel des Obst- und Gemüseproduzenten Costa legten um 4,7 Prozent zu, nachdem es in den Anbaugebieten, aber auch in den Regionen mit Buschfeuern geregnet hatte. Den dritten Tag in Folge beendete die Nachbarbörse im neuseeländischen Wellington die Sitzung auf Allzeithoch.

Die deutsche Volkswagen beteiligte sich laut einem Bericht am Die Aktie des chinesischen Batterieherstellers Guoxuan schoss in Shenzhen um 10 Prozent in die Höhe. VW will sich laut einem Bericht an dem Unternehmen beteiligen.

Sezzle sprangen in Sydney um 14 Prozent, nachdem der Konsumfinanzierer eine Kreditlizenz in Kalifornien im zweiten Anlauf erhalten hatte.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.064,10 +0,32% +5,69% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 24.041,26 +0,45% +1,17% 07:00 Kospi (Seoul) 2.250,57 +0,11% +0,11% 07:00 Schanghai-Comp. 3.075,50 +0,05% +0,83% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 29.007,90 +0,60% +2,22% 09:00 Taiex (Taiwan) 12.090,29 +0,19% +0,78% 06:30 Straits-Times (Sing.) 3.276,91 -0,03% +1,71% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.593,62 +0,36% -0,06% 10:00 BSE (Mumbai) 41.971,73 +0,09% +1,61% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:51h % YTD EUR/USD 1,1135 -0,0% 1,1138 1,1159 -0,7% EUR/JPY 122,72 +0,0% 122,70 122,79 +0,7% EUR/GBP 0,8514 -0,0% 0,8517 0,8545 +0,6% GBP/USD 1,3079 +0,0% 1,3076 1,3059 -1,3% USD/JPY 110,20 +0,0% 110,17 110,03 +1,4% USD/KRW 1158,56 -0,1% 1159,76 1158,74 +0,3% USD/CNY 6,8606 -0,3% 6,8789 6,8820 -1,5% USD/CNH 6,8650 -0,2% 6,8771 6,8854 -1,5% USD/HKD 7,7697 -0,0% 7,7731 7,7741 -0,3% AUD/USD 0,6907 +0,1% 0,6898 0,6916 -1,4% NZD/USD 0,6648 +0,2% 0,6633 0,6642 -1,2% Bitcoin BTC/USD 8.914,25 +2,4% 8.705,76 8.662,50 +23,6% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 58,68 58,52 +0,3% 0,16 -3,9% Brent/ICE 64,84 64,62 +0,3% 0,22 -1,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.555,41 1.552,55 +0,2% +2,86 +2,5% Silber (Spot) 18,02 17,95 +0,4% +0,07 +1,0% Platin (Spot) 1.012,00 1.004,90 +0,7% +7,10 +4,9% Kupfer-Future 2,87 2,85 +0,8% +0,02 +2,7% ===

