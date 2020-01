Die positiven Impulse, die China und die USA mit der Unterzeichnung des Teilabkommens an der Börse ausgelöst haben, kommen im Deutschen Aktienindex, wenn überhaupt, nur in sehr geringen Dosen an. War der DAX über weite Teile des zweiten Halbjahres 2019 ein Outperformer, ist er jetzt wieder zu seinem gewohnten Bild eines Underperformers zurückgekehrt. Wenn schon immer neue Allzeithochs an der Wall Street nicht mehr reichen, um den deutschen Aktienmarkt richtig nach oben zu bewegen, dann muss man ...

Den vollständigen Artikel lesen ...