The LYCRA Company, ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung innovativer Lösungen für die Textil-, Bekleidungs- und Körperpflegebranche, feiert am 31. Januar seinen ersten Jahrestag als eigenständige Tochtergesellschaft der Ruyi Group.

Im Jahr 2020 betätigt sich The LYCRA Company mit vollem Einsatz in allen Geschäftsbereichen der Organisation und zentriert seine Aktivitäten auf die Wertschöpfung durch strategische Investitionen in Wissenschaft und Technik. Innovation ist dabei ein zentraler Faktor zur Förderung des künftigen Unternehmenserfolgs. Das Unternehmen eruiert auch aktiv potenzielle Synergien mit Ruyi, seinem größten Teilhaber. Dahingehend werden dessen Elastan-Kapazität und vollständig integrierte Wertschöpfungskette genutzt.

"Ruyi ist für uns ein starker Partner, der die Herausforderungen verstanden hat, denen wir als neues Unternehmen ausgesetzt waren, darunter die Auswirkungen globaler wirtschaftlicher Entwicklungen auf unsere betrieblichen Leistungen", sagte Dave Trerotola, CEO von The LYCRA Company. "Dieses Übergangsjahr hat uns auch viele Erfolge eingebracht, da wir durch die Fortsetzung unseres Vermächtnisses der Investition in Innovationen ein starkes Fundament für künftiges Wachstum aufgebaut haben."

The LYCRA Company hat kürzlich im chinesischen Foshan ein hochmodernes neues Forschungs- und Entwicklungslabor eröffnet und mehrere interessante neue Lösungen auf den Markt gebracht. Sie sollen den Kollektionen einen Mehrwert bieten und den Kundenbedürfnissen für dauerhaften Komfort und bleibende Leistungsfähigkeit entgegenkommen.

Das Unternehmen erweiterte sein EcoMade-Portfolio mit nachhaltigen Produkten, betrat mit seinem ersten Angebot aus der Drucktechnik neuen Boden und möchte mit einer neuen elastischen Faser, die sich an unterschiedliche Körperformen anpasst, die Passformen in der Bekleidungsbranche revolutionieren. Folgende Produkte wurden auf den Markt gebracht:

Die EcoMade-Faser von LYCRA ist die erste Elastanfaser des Unternehmens mit der gleichen Leistungsfähigkeit wie die ursprüngliche LYCRA -Faser, die aber aus rezykliertem Material hergestellt wird.

ist die erste Elastanfaser des Unternehmens mit der gleichen Leistungsfähigkeit wie die ursprüngliche LYCRA -Faser, die aber aus rezykliertem Material hergestellt wird. Die LYCRA -Technologie FitSense ist eine revolutionäre Dispersion auf Wasserbasis, die mittels Siebdruck für gewichtsarme, gezielte Stabilisierung auf Stoffe aufgebracht wird.

ist eine revolutionäre Dispersion auf Wasserbasis, die mittels Siebdruck für gewichtsarme, gezielte Stabilisierung auf Stoffe aufgebracht wird. Aus der LYCRA -Faser MyFit wird ein Gewebe mit größerer Formtoleranz erstellt, das Kunden das Erlebnis einer maßgeschneiderten Passform bietet.

wird ein Gewebe mit größerer Formtoleranz erstellt, das Kunden das Erlebnis einer maßgeschneiderten Passform bietet. Die neue Formulierung der LYCRA-Faser HyFit T859 für Körperflegeprodukte verlängert für Kunden die Laufzeit pro Paket. Dies führt zu einer verbesserten Betriebszeit und geringerem Elastanverbrauch sowie niedrigeren Vertriebs- und Lagerkosten. Auch können Kunden damit Nachhaltigkeitsziele besser erreichen.

Die Marketinghöhepunkte umfassen zahlreiche erfolgreiche Gemeinschaftsprojekte mit angesehenen Marken und Einzelhändlern, ein robustes Werbeprogramm für den Weltmarkt sowie ein rundum integriertes Marketingprogramm zur Steigerung des Markenbewusstseins und Förderung des Interessenschwerpunkts für die LYCRA-Faser in China.

Für die Zukunft verfügt The LYCRA Company über eine stabile, innovative Pipeline mit neuen und verbesserten Produkten, die für Erfolge auf dem Markt sorgen dürften. Auch hat sich das Unternehmen erneut zu seiner Nachhaltigkeitsplattform Planet Agenda bekannt, die alle geschäftlichen Aspekte von unternehmerischer Verantwortung über Spitzenleistungen bei der Herstellung bis hin zur Produktnachhaltigkeit berührt.

Kunden können auch davon ausgehen, dass The LYCRA Company seinen grundsatzbasierten unternehmerischen Ansatz fortsetzt, der ein unerschütterliches Bekenntnis zu ethischem und gesetzeskonformem Verhalten beinhaltet.

"Ich bin wirklich stolz auf alles, was wir im ersten Jahr erreicht haben", schloss Trerotola. "Es ist für uns sehr spannend, zur Ruyi-Familie zu gehören, und wir freuen uns auf ihre weitere Unterstützung bei der bevorstehenden Transformation unseres Unternehmens sowie der Bekleidungs- und Körperpflegebranche."

Über The LYCRA Company

The LYCRA Company entwickelt und produziert Faser- und Technologielösungen für die Bekleidungs- und Körperpflegeindustrie sowie Spezialchemikalien, die in den Wertschöpfungsketten für Spandex und Polyurethan eingesetzt werden. The LYCRA Company mit Hauptsitz in Wilmington im US-Bundesstaat Delaware ist für seine innovativen Produkte, seine Fachkompetenz und seinen beispiellosen Marketingsupport weltweit bekannt. The LYCRA Company besitzt führende Verbraucher- und Handelsmarken: LYCRA, LYCRA HyFit, LYCRA T400, L by LYCRA, COOLMAX, THERMOLITE, ELASPAN, SUPPLEX, TACTELund TERATHANE. Der Name The LYCRA Company ist zwar neu, die Geschichte des Unternehmens reicht jedoch bis ins Jahr 1958 zurück, in dem das Original-Spandexgarn, die LYCRA-Faser, entwickelt wurde. Heute konzentriert sich The LYCRA Company darauf, durch die Entwicklung einzigartiger Innovationen, die dem Wunsch der Verbraucher nach Komfort und langfristiger Funktionalität gerecht werden, einen Mehrwert für die Produkte seiner Kunden zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter www.thelycracompany.com.

LYCRA, LYCRA FitSense, LYCRA HyFit und LYCRA MyFit sind Handelsmarken von The LYCRA Company.

