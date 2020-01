Google wird in den USA ab sofort organische Produktergebnisse aus dem Bekleidungssegment in die mobilen Suchergebnisse integrieren. Google hat angekündigt, bei Suchen nach Kleidung, Schuhen und Accessoires entsprechende Produkte zukünftig direkt in den mobilen Suchergebnissen anzuzeigen. Die Produkte werden in einem speziellen Feld angezeigt. Ein Klick darauf und potenzielle Käufer könnten die Produktübersicht nach Farben oder Stilen sortieren. Ein Klick auf das eigentliche Produkt führt dann zu einer Übersicht aller Händler...

