Köln (ots) - In der TOGGO Show (D, 2020) sorgt das Moderatoren-Duo Sarah und Jonas bereits seit April vergangenen Jahres für jede Menge Spaß und Unterhaltung am Wochenende. Jetzt bringt SUPER RTL die für Online entwickelte Show wöchentlich ins TV - ab Samstag, 18. Januar 2020, immer samstags und sonntags um 08:25 Uhr.



Während viele Eltern noch schlafen, können ihre Kinder nun spannende Reportagen, tolle Ideen für die freien Tage und einfache Freizeit-Tipps zum Mitmachen entdecken. In den 13 Episoden der SUPER RTL Eigenproduktion dreht sich alles um Action, Spaß und Basteln. Trends, über die auf dem Schulhof gesprochen wird, dürfen dabei ebenso wenig fehlen, wie das animierte Eichhörnchen Fips, das in seinen informativen Toplisten verschiedensten Themen rund um Tiere, Wissen und Abenteuer auf den Grund geht. Bastelexpertin Lisa zeigt den Kindern, wie sie mit einfachen Mitteln Kreatives, Lifehacks und DIY-Tipps ganz einfach selbst gestalten können.



