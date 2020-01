Wang Chunying, eine Sprecherin von Chinas Forex-Regulierungsbehörde, der State Administration of Foreign Exchange (SAFE), sagte auf einer Pressekonferenz in Peking am Freitag, dass China den Yuan flexibler machen wird. Wichtige Schlagzeilen: Chinas Devisenmarkt hat in letzter Zeit steigende Nettokapitalzuflüsse verzeichnet. Chinas Devisenmarkt wird ...

Den vollständigen Artikel lesen ...