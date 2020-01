Bremen (ots) - Der SV Werder Bremen lädt alle Medienvertreter am Dienstag, 21.01.2020, von 11.00 Uhr - 14.00 Uhr, zur Auftaktveranstaltung in die BOLZEREI ein.Die BOLZEREI ist die neue Urban Soccer- und Eventlocation im Schuppen 1 an der Hafenkante, die der SVW im vergangenen Jahr von Werder-Sports übernommen hat. Werder bietet mit dieser besonderen Location nicht nur einen Spielraum für Kindergeburtstage oder Firmenevents an, sondern schafft auch einen grün-weißen Treffpunkt für alle Hobbykicker und Werder-Fans.Die Verantwortlichen des SVW werden am Ende der Veranstaltung für Fragen und Fotos zur Verfügung stehen.Die Veranstaltung findet in den Räumlichkeiten der BOLZEREI, Konsul-Smidt-Straße 18a in 28217 Bremen, statt.Interessierte Medien bitten wir um Anmeldung (Name und Name der Redaktion) bis Montag, 20.01.2020, 12.00 Uhr an medien@werder.de.Einlass erhalten ausschließlich akkreditierte Medienvertreter.Pressekontakt:SV Werder Bremen GmbH & Co KG aAFranz-Böhmert-Str. 1 cMichael Rudolph, Direktor Kommunikationinfo@werder.deTelefon: 0421/434590Original-Content von: Werder Bremen GmbH & Co KG aA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52353/4494757