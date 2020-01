Bonn (www.aktiencheck.de) - Die gute Verfassung des Konsums in den USA, die in den gestern veröffentlichten Einzelhandelsdaten für Dezember zum Ausdruck kam, verlieh dem US-Dollar Rückenwind, so die Analysten von Postbank Research. Die Umsätze der sogenannten Kontrollgruppe würden mit einem Plus von 0,5 Prozent gegenüber November trotz Abwärtsrevisionen der Vormonatswerte ein annualisiertes Wachstum des privaten Konsums von rund 2 Prozent im Schlussquartal 2019 signalisieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...