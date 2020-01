Der Zahlungsabwickler konnte nach einer längeren volatilen Seitwärtsphase in dieser Handelswoche deutliche Zugewinne verzeichnen. Dabei kletterte der Kurs in der Spitze bis auf 131,80 Euro. In dieser Region wird die Luft jedoch nun langsam dünn, da bei aktuell rund 134 Euro die 200-Tage Linie (blau) verläuft, welche als Widerstand fungiert. Somit könnte nun erstmal eine Verschnaufpause auf der Agenda stehen, diese zeichnet sich heute bereits ab. Nach einer starken Eröffnung rutscht der Kurs jetzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...