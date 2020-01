Das Festival «Szenenwechsel» der Hochschule Luzern rückt die Stille ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Die Konzerte von Studierenden und Gästen aus dem In- und Ausland finden vom 26. Januar bis zum 1. Februar 2020 in Luzern statt.Luzern - Das Festival «Szenenwechsel» der Hochschule Luzern rückt die Stille ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Die Konzerte von Studierenden und Gästen aus dem In- und Ausland finden vom 26. Januar bis zum 1. Februar 2020 an verschiedenen Orten in Luzern statt. Welche Bedeutung hat die Stille in der Musik? Kann es Musik überhaupt ohne Stille geben? Das Musikfestival «Szenenwechsel» der...

Den vollständigen Artikel lesen ...