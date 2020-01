Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Keine Überraschungen gab es bei den finalen Konsumentenpreisen für Dezember in Deutschland, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Wie bereits in der Schnellschätzung vermeldet sei die Teuerung sowohl für den nationalen VPI als auch den für europäische Zwecke genutzten HVPI zum Jahresabschluss auf 1,5% in der Jahresrate angezogen. Die Kernrate sei sogar auf 1,7% in der Jahresrate und damit auf den höchsten Stand seit April 2019 gestiegen. Insgesamt dürften auch in den kommenden Monaten aufgrund weiterhin unterstützender Basiseffekte höhere Inflationsraten in Deutschland zu beobachten sein. (17.01.2020/alc/a/a) ...

