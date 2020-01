Leipzig (ots) - Ein Nachtgesang wird der erste offizielle Auftritt von Philipp Ahmann als Künstlerischer Leiter des MDR-Rundfunkchors: Am 24. Januar dirigiert er ab 22 Uhr in der Leipziger Peterskirche Werke des 20. und 21. Jahrhunderts. MDR KULTUR und MDR KLASSIK senden das Konzert zeitversetzt am Dienstag, 4. Februar ab 20.05 Uhr in ihren Programmen.In seinem ersten Konzert im Amt setzt Ahmann Chorliteratur des 20. und 21. Jahrhunderts aufs Programm. Die Werke des Abends setzen sich auf unterschiedliche Weise mit dem Themenspektrum zwischen Mensch, Natur, Technik und Umwelt auseinander. Neben Musik von Beat Furrer, Martin Smolka und Shulamit Ran zählt dazu auch Manfred Trojahns "Urworte.Orphisch", das als Auftragswerk vom MDR-Rundfunkchor uraufgeführt wird.Philipp Ahmann wird ab Januar 2020 zunächst für vier Jahre die Künstlerische Leitung des MDR-Rundfunkchors übernehmen. Der Nachtgesang ist sein erster öffentlicher Auftritt im neuen Amt. "Ich schätze mich sehr glücklich, diesen besonderen Chor mit seiner ganz besonderen Qualität als Chef übernehmen zu können", sagte Ahmann im April 2019 bei seiner Vertragsunterzeichnung. Mit dem MDR-Rundfunkchor verbindet Ahmann bereits seit 2010 eine intensive Partnerschaft, die sich u. a. in erfolgreichen CD-Produktionen und Konzertprojekten widerspiegelt. Auch im Nachtgesang war Ahmann bereits mehrfach zu erleben. 2013 ernannte ihn der Chor für drei Jahre zum 1. Gastdirigenten. Von 2008 bis 2018 leitete Ahmann den NDR Chor in Hamburg.Der Eintritt zum Nachtgesang ist frei.Weitere Informationen: mdr-klassik.dePressekontakt:MDR KLASSIK, Miriam Ritter, E-Mail: Miriam.Ritter@mdr.de,Telefon: (0341) 3 00 87 04Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/4495045