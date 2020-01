Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Nach der Vorlage des Referentenentwurfes zur Grundrente strebt das Bundesarbeitsministerium trotz Kritik aus der Union eine schnelle Befassung des Kabinetts mit dem umstrittenen Projekt an. Das Ministerium gehe davon aus, dass die Fragen "sehr zeitnah" geklärt werden könnten und visiere eine "baldige Kabinettsentscheidung" an, sagte eine Sprecherin bei einer Pressekonferenz in Berlin.

Der Entwurf für von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD), den sein Ministerium im Internet veröffentlicht hat, ist auf Widerstand bei der Union gestoßen. So beanstandete CDU-Mittelstandschef Carsten Linnemann in der Bild-Zeitung, der Entwurf erfülle viele Bedingungen nicht, "die zwischen Union und SPD vereinbart wurden", und außerdem gebe "es für die Finanzierung keine Lösung". Die Unionsseite kritisiert laut dem Blatt vor allem, dass die Vermögensprüfung für unverheiratete und nicht eingetragene Partnerschaften nicht funktioniere. Zudem sei die Finanzierung unklar, da die angestrebte Europäische Finanztransaktionssteuer nicht in Sicht sei.

Die Grundrente soll Anfang 2021 kommen. Laut dem Gesetzentwurf soll sie bereits ab 33 Beitragsjahren greifen und ab 35 Beitragsjahren die volle Höhe erreichen. Die Kosten sollen im ersten Jahr bei rund 1,4 Milliarden Euro liegen. Die Sprecherin bekräftigte, sie sollten aus Steuermitteln aufgebracht werden. "Es gibt eine Einigung, dass die Grundrente aus Steuermitteln finanziert werden wird, das wird umgesetzt werden." Allerdings sei der Gesetzentwurf "ohne den Finanzierungsteil in der Ressortabstimmung".

Finanzminister Olaf Scholz (SPD) hat zur Finanzierung der Grundrente Mittel aus einer Finanztransaktionssteuer eingeplant, über die zehn EU-Länder seit Jahren verhandeln. Scholz hat dazu jüngst einen neuen Vorschlag gemacht und will laut seinem Ministerium Gespräche bei einer Tagung der europäischen Finanzminister Anfang der Woche führen. "Die Finanztransaktionssteuer ist weiterhin geplant", bekräftigte eine Finanzministeriumssprecherin bei der Pressekonferenz. "Das Ziel wird weiterhin verfolgt von unserem Haus." Man sei "sehr zuversichtlich" für eine baldige Einigung.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

January 17, 2020 07:32 ET (12:32 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.