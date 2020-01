Berlin (ots) - Förster und Bestsellerautor Peter Wohlleben ("Das geheime Leben der Bäume") ist kein Freund von Alarmismus, wie er im Interview mit dem "Tagesspiegel am Sonntag" erzählte. "Gucken Sie sich mal um, für fünf nach zwölf finde ich es relativ gemütlich", sagt er in Bezug auf die Klimaschutzbewegung Extinction Rebellion. "Ich finde gut, dass es solche Alarmmeldungen gibt, das setzt ja was in Bewegung, aber wir wissen, das kann auch sehr ermüdend sein. Man kann Natur nicht kaputt machen. Sie kriegen unsere ökologische Nische kaputt, aber den Rest nicht. Der regeneriert sich. Ob das 10.000 Jahre dauert oder zehn Millionen, das ist der Natur wurscht."Den Aufstieg der Grünen sieht Wohlleben mit großer Freude, Mitglied werden würde er aber nicht. "Ich wähle die, auch wenn die Grünen Fehler machen. Das ist einer der Gründe, warum ich nie in eine Partei eintreten würde. Ich möchte mir das Recht vorbehalten, sie zu kritisieren. Und wenn man in einer Partei ist, gibt es schon gewisse Zwänge."Am 23. Januar kommt die Verfilmung von Wohllebens Buch "Das geheime Leben der Bäume" in die Kinos.Das vollständige Interview online: https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/peter-wohlleben-im-interview-man-kann-die-natur-nicht-kaputt-machen/25442244.htmlRückfragen richten Sie bitte an:Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon 030-29021-14909Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/2790/4495164