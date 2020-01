Der österreichische Hip-Hopper "RAF Camora" ist die neue Nummer eins der deutschen Album-Charts. Mit "Zenit" schoss er von Platz 43 in der Vorwoche nach oben, teilte die GfK am Freitag mit.



Von Platz 17 auf Platz zwei ging es für Giovanni Zarrella mit "La vita è bella" nach oben, Selena Gomez steigt mir "Rare" auf Platz drei neu ein. Die Top-3 der Single-Charts ist hingegen unverändert zur Vorwoche: The Weeknd steht mit "Blinding Lights" auf Rang eins, dahinter kommen Tones And I mit "Dance Monkey" und Apache 207 mit "Roller". Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.