Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den Kupfer Futures Märkten am Donnerstag um 4,4K Kontrakte gestiegen ist, was dem fünften Tag in Folge mit einem Anstieg entspricht. Das Volumen entwickelte sich in die gleiche Richtung und so legte es um 36K Kontrakte zu. Kupfer: Wurde ein Zwischenhoch gebildet? Kurzfristige Gewinne ...

Den vollständigen Artikel lesen ...