Innsbruck (ots) - Das duftende Heu, die kuscheligen Kälber und der wohlig warme Stall - ein wahrer Kontrast zu ausgetretenen Touristenpfaden. Der Schnee lockt auf den Bergen und man sehnt sich nach einer echten Auszeit mit dem Partner, den Kindern, den Enkeln oder Freunden. Bei Urlaub am Bauernhof Tirol ticken die Uhren anders als in den Städten, denn dort gibt der natürliche Kreislauf der Natur den Ton an. Hier lockt vor den Fenstern eine malerische Winterlandschaft, die zum Schlittenfahren, Tourengehen, Winterwandern, Pferdekutschenfahren oder Schneemannbauen einlädt.



Die Höfe von Urlaub am Bauernhof Tirol bieten Erholung für alle, die sich wieder einmal Zeit für Familie, Freunde oder den Partner nehmen wollen. Dies wird bei umfassenden Freizeitangeboten möglich gemacht: ob in der Natur, in der Backstube, im Stall oder im Wald, ob im Winter oder Frühling. Und damit sich auch Alleinerziehende, Paare oder die Großeltern einmal für einen kleinen Moment entspannt zurücklehnen können, werden die kleinen Gäste liebevoll in den spannenden Hofalltag miteingebunden. Dieser Winterurlaub macht Lust auf mehr!



Hier finden Sie weitere Informationen zum Winterangebot von Urlaub am Bauernhof Tirol (https://www.urlaubambauernhof.at/tirol)



Kontakt:



HMC - die Boutiqueagentur für Tourismus & Freizeit

Mag. Carmen Brüggler

Wien / Innsbruck / Berlin

Web:www.hmc.agency / E-Mail:carmen@hmc.agency



Original-Content von: HMC - die Boutiqueagentur für Tourismus & Freizeit, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122621/4495229