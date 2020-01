ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Twitter Inc von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 37 auf 35 US-Dollar gesenkt. Weitere Investitionen dürften die Bewertung der Aktie in diesem Jahr wahrscheinlich deckeln, schrieb Analyst Eric Sheridan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Bei Anlegern stünden einige Debatten etwa um den Nutzerstamm im Mittelpunkt, die der Kurznachrichtendienst erst aus der Welt schaffen müsse./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2020 / 22:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US90184L1026

