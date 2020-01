Gewerkschaft und Arbeitgeber stimmten für den Schlichterspruch: Etwa ein Viertel der Beschäftigten im Baugewerbe bekommen künftig einen höheren Mindestlohn.

Der Weg für höhere Mindestlöhne am Bau in Deutschland ist frei. Nach der Gewerkschaft IG BAU stimmten am Freitag in Berlin auch die Arbeitgeber für den Schlichterspruch, der im Dezember zwischen den Tarifparteien erreicht worden war. Von den neuen Mindestlöhnen profitieren nach Gewerkschaftsangaben mehr als 200.000 der bundesweit rund 820.000 Bau-Beschäftigten.

Der Zentralverband Deutsches Baugewerbe ...

