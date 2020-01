Die weltweite Konjunkturabschwächung, die Unsicherheit im Handel und die geopolitischen Spannungen hemmen die Unternehmensinvestitionen in den USA, sagte der Präsident der Federal Reserve Bank von Philadelphia, Patrick Harker, in seinen vorbereiteten Ausführungen auf einem Bankenforum in Somerset, New Jersey, am Freitag. "Insgesamt sieht die Wirtschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...