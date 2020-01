Am Anleihenmarkt ist zu Beginn des Jahres eine hohe Neuemissionstätigkeit zu verzeichnen. Der Datenanbieter Informa Global Marktes (IGM) vermeldete allein für den 8. Januar ein Neumissionsvolumen in Höhe von 29,45 Milliarden Euro. Der bisherige Rekordwert wurde mit 27,875 Milliarden Euro am 12. Januar 2010 verzeichnet. Nachdem zum Jahresende 2019 wenig Neuemissionen an den Markt gekommen waren, wollen sich die Unternehmen die günstigen Finanzierungsbedingungen sichern. Die Deutsche Bahn hat unter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...