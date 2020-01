Das britische Königshaus adelt Lieferanten mit einem Exklusivsiegel. Auch eine deutsche Firma ist dabei. Doch die jüngsten Skandale könnten den Wert der royalen Marke senken.

Andy Ormrods Produkte könnten wohl kaum an einem prestigeträchtigeren Ort zu finden sein: Sie hängen über dem Buckingham Palace und über Windsor Castle. Und auch über Schloss Balmoral in Schottland und Sandringham, dem privaten Anwesen von Königin Elisabeth II., flattern sie im Wind: Ormrods kleine Firma Flying Colours Flagmakers stellt die Flaggen für den königlichen Haushalt her.

"Es ist für Leute in anderen Ländern vielleicht schwierig nachzuvollziehen", sagt Ormrod im melodischen nordenglischen Yorkshire-Akzent, der immer ein wenig so klingt, als käme gleich ein Schenkelklopfer. "Aber es gibt uns ein großartiges Gefühl, die Flaggen für unsere Königin herzustellen!"

Weil das Königshaus mit den Flaggen, die Ormrod seit mehr als 15 Jahren liefert, zufrieden zu sein scheint, erhielt sein Unternehmen irgendwann ein exklusives Abzeichen: den Royal Warrant. Ormrod darf sich somit offiziell als Hoflieferant bezeichnen - und das königliche Wappen auf Briefköpfe drucken und auf seiner Webseite abbilden. Selbst auf seinem Firmenwagen kann er damit Werbung für seine Firma machen.

Nur etwa 800 Unternehmen dürfen ihr Geschäft mit dem exklusiven Siegel bewerben. Die drei ranghöchsten Mitglieder der königlichen Familie (die Queen, Prince Charles und Sohn William) zeichnen damit Unternehmen aus, die mindestens in fünf der sieben zurückliegenden Jahre Waren oder Dienstleistungen an den königlichen Haushalt geliefert haben. Das erklärte Ziel dieses Siegels: Die britische Wirtschaft und ausgewählte Unternehmen fördern - selbst deutsche Firmen gehören zum erlesenen Kreis. Doch nach den jüngsten Skandalen droht der Marke ein Schaden. Wie viel ist die Queen noch wert?

42 Milliarden Pfund mehr

Monarchisten führen das königliche Gütesiegel als Beispiel an für den wirtschaftlichen Nutzen der - im Unterhalt nicht gerade billigen - Royals. Die Beratungsfirma Brand Finance, die sich auf den Wert von Marken spezialisiert hat, hat den Wert der königlichen "Marke" sogar ausgerechnet: 67,5 Milliarden Britische Pfund. Der mit Abstand größte Posten: königlich bedingte Mehreinnahmen für die britische Wirtschaft in Höhe von 42 Milliarden Pfund. Flaggenhersteller Ormrod ist durch Beharrlichkeit mit dem Palast ins Geschäft gekommen. "Ich habe den Palast irgendwann einfach mal angerufen und gefragt, ob ich Flaggen für die machen kann", sagt der Unternehmer und lacht. Er hatte gehört, dass der vorherige Zulieferer sein Geschäft verkauft ...

