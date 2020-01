Nächste Woche Semifinale im Aktienturnier: http://www.boerse-social.com/tournament FACC Die FACC Aktie gewann am Freitag 1,11% auf 12,74 EUR. Year-to-date liegt FACC nun 14,36% im Plus. Es gab bisher 8 Gewinntage und 4 Verlusttage. Auf das Jahreshoch fehlen 0,93%, vom Low ist man 14,36% entfernt. Der statistisch beste Wochentag 2020 ist der Donnerstag mit 2,4%, der schwächste ist der Mittwoch mit -0,84%. In der Wochensicht liegt die Aktie um 3,41% im Plus, in der Monatssicht 11,95% im Plus, ytd 14,36% im Plus. Der höchste Tagesgewinn 2020 stammt vom 02.01. mit 5,92%, der grösste Verlust vom 06.01. mit -1,6%. Den stärksten Umsatz gab es am 13.01. mit 139.597, den schwächsten am 06.01. mit 25.422 Stücken. Österreichische Post Die ...

