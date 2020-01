4 von 10 Deutschen haben ihren Fleischkonsum wegen des Klimawandels reduziertJeder Fünfte würde dies gern tun, doch es gelingt ihm nichtHeute startet die Grüne Woche in Berlin Berlin, 17. Januar 2020Am heutigen Freitag startet die Grüne Woche in Berlin und setzt in diesem Jahr schwerpunktmäßig auf die...

