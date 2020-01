Einem Entwurf des Abschluss-Kommuniqués zufolge soll bei der Libyen-Konferenz in Berlin eine permanente Feuerpause erreicht werden - aber auch Reformen für Wirtschaft und Sicherheit.

Bei der Libyen-Konferenz in Berlin sollen einem internen UN-Bericht zufolge eine permanente Feuerpause und eine konsequente Umsetzung des Waffenembargos für das Bürgerkriegsland erreicht werden. Demnach ist der Entwurf des Abschluss-Kommuniqués in sechs Bereiche unterteilt. Diese beinhalten neben der Erreichung eines Waffenstillstands und der Umsetzung des immer wieder missachteten Einfuhrverbots für Kriegswaffen auch Reformen in ...

