Der Ex-Bundespräsident vermittelt bei einer "Projektregierung" zwischen CDU und Linken. Grundsätzlich empfehle er aber keine Koalition zwischen diesen Parteien.

Der frühere Bundespräsident Joachim Gauck hat für eine "begrenzte Form der Duldung" einer von der Linken geführten Minderheitsregierung in Thüringen durch die CDU plädiert. "Ich bin gegen jegliche Form der Koalition der CDU mit der Linkspartei in Thüringen. Es geht eher um eine begrenzte Form von Duldung", sagte Gauck der "Welt" (Samstag). "Und diese Duldung sollte die Linkspartei etwas kosten. Das wäre mein Rat an die CDU."

Gauck

