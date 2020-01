Mit dem neuen Börsenjahr 2020 ist ein Thema zwangsläufig wieder vermehrt in die Köpfe vieler Investoren gerückt: die kommende Dividendensaison. Sobald der Jahreswechsel vollzogen ist, beginnen frühe Investoren hier die Weichen für die nächste Ausschüttungsperiode zu stellen. Getreu dem Motto: der frühe Vogel fängt den größten Wurm. In den kommenden Wochen und Monaten werden erneut viele Dividenden fließen. Ob es einen neuen Bestwert geben wird, bleibt dabei noch abzuwarten, so mancher Blog oder ...

