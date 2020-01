Mit dem Brexit kehren nicht nur Banker dem Arbeitsort London den Rücken. Großbritanniens Hauptstadt droht auch ein Exodus der Werber. Berlin, Düsseldorf und Co. könnten diese kreativen Nomaden gewinnen - wenn sie wollen.

Wenn sich Londoner Werber derzeit beim Feierabendbier im Pub oder beim Mittagssalat im Deli treffen, kommt meistens nach sehr kurzer Zeit ein Thema zur Sprache - der bevorstehende Brexit. Seit Premierminister Boris Johnson die Wahlen gewonnen hat und nun tatsächlich alles auf einen Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU zu Ende Januar hinausläuft, ist Dringlichkeit in die Sache gekommen. Was mancher zuvor allenfalls als eine Möglichkeit von sich wegschob, steht nun kurz bevor.

Für die britische Werbeszene kann der Brexit einen kreativen Aderlass zur Folge haben. Zwar stehen kreative Menschen Veränderungen gemeinhin aufgeschlossen gegenüber. In der Regel lieben sie den Musterbruch. Jedoch zählt auch zu ihren Wesenszügen, dass sie zwar den Wandel per se nicht fürchten - dafür aber die Ungewissheit. Und just dafür sorgt der Brexit: Er hat eine der weltgrößten Quellen kreativer Talente erheblich verunsichert.

Schon schlichte formale Aspekte des Lebens geraten plötzlich in Schieflage. Statt sich voller Fantasie und Schaffenslust Kampagnen und Claims auszudenken, müssen sich die Werber mit Fragen zu Reisebeschränkung, Visumspflicht, Arbeitserlaubnis oder Aufenthaltsgenehmigung befassen. Um etwa als Nicht-EU-Bürger ein Visum zu bekommen, braucht man einen Vollzeitjob und ein Jahreseinkommen von etwa 40.000 Euro. In der Realität ist die Kreativbranche allerdings von vielen Freischaffenden geprägt - die Tür nach London schließt sich plötzlich vor ihrer Nase.

Längst laufen die Branchenverbände Sturm und fordern vereinfachte rechtliche Rahmenbedingungen. Zudem setzt man

