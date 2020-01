Als Lebenserleichterungsministerium beschreibt Staatsministerin Dorothee Bär ein Bundesdigitalministerium. Im Interview spricht sie über Vorteile durch Technologie und die lähmende Digitalisierungs-Angst mancher Eltern.

Dorothee Bär (CSU, 41) ist seit März 2018 Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin und Beauftragte der Bundesregierung für Digitalisierung.

WirtschaftsWoche: Frau Bär, wird das Kabinett nochmal umgebaut und ein Digitalministerium geschaffen? Diesen Aufbruch haben die Regierungsparteien doch erst 2018 verpasst.Dorothee Bär: Eigentlich hätten wir so etwas vor zehn Jahren haben können, damals war die Zeit schon reif. Manchmal dauert's. Ich habe zum Beispiel schon vor zehn Jahren die Position eines Staatsministers für Digitalisierung gefordert, den wir erst 2018 bekommen haben. Es kann aber jetzt dennoch ein Aufbruch werden. Wenn allerdings nur ein neues Schild an einer neuen Tür hängt, bringt das nichts. Wir müssen das Silo-Denken in der Regierung aufbrechen. Wenn es ein Digitalministerium geben soll, dann nur mit Vetorechten ähnlich wie das Finanzministerium welche hat.

Wenn etwa eine neue Sozialleistung geschaffen wird, könnte dort entschieden werden, dass diese Leistung nur noch digital und nicht mehr auf Papier abgewickelt wird. Letztendlich wäre das aber auch nur eine Übergangslösung - jedes Ministerium muss ein Digitalministerium sein. Wir brauchen ein anderes Denken, damit wir von einer erfolgreichen Industrie- zur erfolgreichen Digitalnation werden.

Und Sie zusammen mit Kanzleramtsminister Helge Braun, dem Digitalkoordinator der Regierung, können dieses Veto nicht einlegen?Das Kanzleramt koordiniert die Ministerien und bringt in der Regel keine eigenen Gesetze ein. Das ist ein großer Unterschied.

Frau Merkel hätte als Kanzlerin aber die Richtlinienkompetenz…Frau Merkel betreut das Thema engmaschig, hat aber natürlich auch andere drängende Themen. Eine Stelle, die sich nur um Digitalisierung kümmert und entsprechend ausgestattet ist, kann sich ganz anders aufs Thema konzentrieren.

Also wird es noch was mit einer Kabinettsumbildung und gebündelter Digitalkompetenz, die ja beide Unions-Parteichefs vor der Wahl ...

