Ein Beitrag von Philipp Marchhart, FH St. Pölten "Wie verteilt man Wohlstand am besten, damit er optimal wächst?", diese Frage stellte Marc Elsberg im Rahmen seiner Keynote zur diesjährigen CIRA-Jahreskonferenz in den Raum. Anhand eines einfachen Beispiels erläuterte der Bestseller-Autor, warum es nicht stärkeren Wettbewerb, sondern vielmehr intensivere Kooperation braucht, um unser aller Wohlstand zu steigern. "Mehr Gerechtigkeit!", fordern die demonstrierenden Massen in Marc Elsbergs neuestem Werk "Gier". Seine fiktive Realität wird bestimmt von drohender Massenarbeitslosigkeit und steigenden Existenzängsten inmitten einer globalen Wirtschaftskrise. In dem Gesellschafts-Thriller beschäftigt sich der Wiener ...

