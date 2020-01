Chiba, Japan (ots/PRNewswire) - Die Regierung der Präfektur Chiba hat aktuell im Vorfeld der Olympischen und Paralympischen Spiele 2020 in Tokio, die in sechs Monaten beginnen, ein Promotion-Video herausgebracht. Dieses richtet sich sowohl an Besucher der Spiele, die die Kanto-Region aus Japan und dem Ausland besuchen, als auch an Touristen.Das Video stellt die Attraktionen der Präfektur Chiba vor, darunter die touristischen Sehenswürdigkeiten, die Natur und die traditionellen Veranstaltungen, an denen sich Besucher im Sommer, wenn die Spiele stattfinden, zusätzlich zu den acht in der Präfektur abgehaltenen Olympischen und Paralympischen Veranstaltungen erfreuen können.Mit der Veröffentlichung des Videos will die Regierung der Präfektur Chiba Touristen aus Japan und dem Ausland dazu bewegen, die Präfektur anlässlich der Spiele in Tokio zu besuchen und die Veranstaltung noch stärker zu beleben.1. TitelWillkommen in CHIBA- Willkommen zu TOKIO 2020 - 2. Hauptinhalt(1) Austragungsorte der Olympischen und Paralympischen Spiele 2020Tokio in der Präfektur Chiba- Makuhari Messehalle (Stadt Chiba)- Tsurigasaki Surfstrand (Stadt Ichinomiya)(Photo1: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M102229/202001085 (https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M102229/202001085509/_prw_PI1fl_Jb6wU3hb.jpg)509/_prw_PI1fl_Jb6wU3hb.jpg (https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M102229/202001085509/_prw_PI1fl_Jb6wU3hb.jpg)) (2) Acht Olympische und Paralympische Veranstaltungen, die in derPräfektur Chiba stattfinden- Olympische SpieleFechten, Surfen, Taekwondo und Ringen- Paralympische SpieleGoalball, Sitzvolleyball, Para Taekwondo und Rollstuhlfechten (3) Attraktionen in der Präfektur Chiba, an der sich Besucher imSommer erfreuen können- SightseeingFunabashi H.C. Andersen Park (Sonnenblumenfeld) (Stadt Funabashi)Makuhari Beach Fireworks Festa (Stadt Chiba)- NaturShimizu Keiryu Park (Nomizo Falls, Kameiwa Caves) (Stadt Kimitsu)Diamant Fuji (ein optisches Phänomen, bei dem der Berg Fuji wie einDiamant scheint, wenn die auf- oder untergehende Sonne sich mit demBerggipfel ausrichtet) (Städte Minamiboso und Tateyama)- EssenFutomaki Matsuri Sushi (dicke Sushi-Rollen) (lokale Küche)Blaubeeren pflücken (Stadt Kisarazu)- Geschichte und KulturBoshu Uchiwa Fan Making Experience (Stadt Minamiboso)Sawara Grand Festival (Stadt Katori) 3. Im Video auftretende GästeAthleten und andere Personen, die enge Beziehungen zur PräfekturChiba haben(Photo2: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M102229/202001085 (https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M102229/202001085509/_prw_PI2fl_vNWoyM3s.jpg)509/_prw_PI2fl_vNWoyM3s.jpg (https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M102229/202001085509/_prw_PI2fl_vNWoyM3s.jpg)) 4. Video- 120 Sekunden: https://www.youtube.com/watch?v=Ar745ukiQG8- 30 Sekunden: https://www.youtube.com/watch?v=xjXFAswDmBA- 30 Sekunden: https://www.youtube.com/watch?v=GRCELU3w-aE Pressekontakt:Hirokazu FujiiPress and Public Relations DivisionChiba Prefectural GovernmentTel: +81-43-223-2256E-Mail: kouhou05@mz.pref.chiba.lg.jpOriginal-Content von: Chiba Prefectural Government, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129958/4496242