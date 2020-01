In der Vergangenheit wurde viel über den Online-Handel, der heutzutage immer mehr genutzt wird, und die damit verbundenen steigenden Mengen an Verpackungsmüll diskutiert. Auch der Handelsriese Amazon rückte dabei in den Fokus der Kritiker.? Negativrekorde beim Verpackungsmüll? Kleine Produkte oft in zu großen Verpackungen? Amazon berechnet Kartongrößen mittels SoftwareGanz klar: Der Trend geht heutzutage Richtung Online-Handel. Von Kleidung über technische Produkte, bis hin zu Lebensmitteln: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...