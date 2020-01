MÜNSTER (dpa-AFX) - "Westfälische Nachrichten" zu Libyen:



"Die USA fallen weltpolitisch als einender Faktor aus, wichtige EU-Staaten sind in der Libyen-Frage gespalten - es ist eine große, aber auch überfällige Leistung, dass sich Deutschland seine Rolle als "ehrlicher Makler" in der Region zunutze macht und nun zusammen mit der UNO die Hauptakteure in Berlin an einen Tisch gebracht hat. Doch die Konferenz kann nur der Anfang eines langen diplomatischen Prozesses sein. Sollte es wirklich zum Waffenstillstand kommen, muss die EU bereit sein, mit einer Mission vor Ort zu helfen. Auch Deutschland wird sich dann nicht drücken können."/be/DP/he