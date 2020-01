Die neue Woche startet im Zeichen des Weltwirtschaftsforums in Davos. Der Dax hat gute Chancen, endlich sein Allzeithoch zu erreichen.

Der Dax könnte an diesem Wochenauftakt seinem Rekordhoch wieder näher kommen.

Im vorbörslichen Handel bewegte sich der deutsche Leitindex an diesem Montag leicht im Plus bei 13.535 Punkten - nur knapp von seinem Allzeithoch entfernt.

Dass der Dax seinen Rekord in dieser Woche bricht, gilt als wahrscheinlich, denn die Bilanzsaison in den USA könnte neuen Auftrieb geben.

1 - Vorgaben aus den USA

Konjunkturdaten haben die Wall Street in der vergangenen Woche beflügelt. Am Freitag schloss der Dow Jones der Standartwerte 0,2 Prozent höher bei 29.348 Punkten. Die Rekordjagd in New York macht jedoch vorerst Pause. Wegen des Martin Luther King Days bleiben die Märkte in den Vereinigten Staaten am Montag geschlossen.

2 - Handel in Asien

Japanische Aktien sind am Montag aufgrund starker US-Immobiliendaten und des Optimismus der Anleger nach dem Handelsabkommen zwischen den USA und China in der vergangenen Woche gestiegen. "Angesichts der Tatsache, dass im vergangenen Jahr über die Möglichkeit eines Zusammenbruchs von Handelsgesprächen die Rede war, ist es eine große Erleichterung, dass wir einen Deal haben", sagte Masahiro Ayukai, Senior Investment Stratege bei Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,3 Prozent höher bei 24.100 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,6 Prozent und lag bei 1745 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,4 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,4 Prozent.

3 - Internationaler Währungsfonds stellt Bericht zur Weltwirtschaft vor

Der IWF stellt seine Prognose ...

