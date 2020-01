Nicht nur die Schere zwischen Arm und Reich geht laut Oxfam weiter auf. Auch die Kluft zwischen weiblichem und männlichen Wohlstand sei groß. Vor allem weil meist noch immer die Frauen Kinder und Haushalt verantworten.

Kurz vor dem Beginn der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos legt die Hilfsorganisation Oxfam ihren Ungleichheitsbericht vor. Auch in diesem Jahr warnt sie darin, dass der Unterschied zwischen Arm und Reich in der Welt weiterhin dramatisch hoch sei und die Vermögenskonzentration an der Spitze im vergangenen Jahr erneut zugenommen hat. Doch in diesem Jahr sticht ein Aspekt des Reports besonders hervor: Die finanzielle Kluft zwischen Männern und Frauen. Die Vermögen dieser Welt sind laut Oxfam auch unter den Geschlechtern sehr ungleich verteilt. Die NGO beruft sich dabei unter anderem auf die Finanznachrichtenagentur Bloomberg, deren Angaben zufolge das Vermögen der 500 reichsten Menschen der Welt im Vorjahr um ein Viertel gestiegen ist, und demnach Männer 50 Prozent mehr Vermögen als Frauen besitzen.

Es sind Zahlen, die wenig überraschen dürften. Schließlich belegen immer wieder Studien in verschiedensten Varianten, dass die Gehaltsunterschiede zwischen Männern und Frauen, die sogenannte "Gender Gap", in vielen Branchen noch immer immens sind und auch heute noch mehrheitlich Männer und nicht Frauen gut bezahlte Führungspositionen besetzen. So vermeldete beispielsweise die Allbright-Stiftung im Mai vergangenen Jahres, dass es unter den Dax-Vorständen mehr Männer mit dem Namen Thomas gibt als Frauen insgesamt. Spitzenverdiener im Dax nach Geschlecht waren demnach Peter mit 105.000 und Andrea mit 87.000 Euro im Jahr.

Erst vor wenigen Wochen belegte der "Global Gender Gap Report 2020"des Weltwirtschaftsforums (WEF), der seit 2006 erscheint, dass es zwar durchaus Fortschritte gebe bei der globalen Entwicklung der Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen - aber unter dem Strich noch immer zu wenig passiere. Insgesamt werde es beim aktuellen Tempo noch etwa ein Jahrhundert dauern, bis die Gleichberechtigung weltweit abgeschlossen ist, so das WEF. "Das ist ein ...

