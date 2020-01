The following instruments on XETRA do have their last trading day on 20.01.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 20.01.2020



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000HSH4WH3 HCOB ZSXK1 15/25 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB87J1 NORDLB 3-PH.BD. 08/17 BD01 BON EUR N

CA SGEY XFRA XS0876828541 SOC GENERALE 13/20 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA US46625HKB59 JPMORGAN CHASE 15/20 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA US89641UAA97 TRINITY ACQUISITION 2023 BD02 BON USD N

CA XFRA XS0453908377 GE CAP.EURO.FUND.09/20MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1550952292 EIB EUR.INV.BK 17/20 MTN BD02 BON BRL N